Оценена вероятность продления ограничений из-за коронавируса в России на год

28 Апр 2020 2020-04-28T03:44:27+03:00

Такое решение невозможно, поскольку оно привело бы еще к большим проблемам, чем сама инфекция

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Депутат Государственной думы от фракции "Единая Россия" Константин Затулин оценил возможность продления ограничительных мер в России против распространения коронавируса на целый год.

По его мнению, такое решение невозможно и нецелесообразно, поскольку оно могла бы привести к еще большим проблемам и последствиям, в частности для граждан и экономики, чем сам вирус.

Депутат отметил, что у нашей страны есть возможность пребывать в состоянии жесткого карантина, однако эта вероятность ограничена.

- На данный момент у нас есть какой-то период, в течение которого мы методом самоизоляции стараемся предотвратить распространение болезни, но растянуть этот период, как резину, до невозможности или на год совершенно невозможно, потому что в этом случае жертв от борьбы с коронавирусом будет больше, чем от самого коронавируса, - пояснил Затулин в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".

Ранее сайт kp.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ослабление режима самоизоляции в России возможно после 12 мая. Точных сроков глава ведомства назвать не рискнула из-за того, что пик по числу заболевших в стране еще не пройден.

ИСТОЧНИК KP.RU