Оценена вероятность продления ограничений из-за коронавируса в России на год
Депутат Государственной думы от фракции "Единая Россия" Константин Затулин оценил возможность продления ограничительных мер в России против распространения коронавируса на целый год.
По его мнению, такое решение невозможно и нецелесообразно, поскольку оно могла бы привести к еще большим проблемам и последствиям, в частности для граждан и экономики, чем сам вирус.
Депутат отметил, что у нашей страны есть возможность пребывать в состоянии жесткого карантина, однако эта вероятность ограничена.
- На данный момент у нас есть какой-то период, в течение которого мы методом самоизоляции стараемся предотвратить распространение болезни, но растянуть этот период, как резину, до невозможности или на год совершенно невозможно, потому что в этом случае жертв от борьбы с коронавирусом будет больше, чем от самого коронавируса, - пояснил Затулин в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
Ранее сайт kp.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ослабление режима самоизоляции в России возможно после 12 мая. Точных сроков глава ведомства назвать не рискнула из-за того, что пик по числу заболевших в стране еще не пройден.
ИСТОЧНИК KP.RU