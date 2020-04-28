2020-04-28T04:36:42+03:00
В мире

Фанат главного эпидемиолога Швеции вытатуировал его у себя на руке

Тем временем число жертв от коронавируса в королевстве растет
Антон ФОКИН
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Один из почитателей главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла был так восхищен чиновником, что даже сделал татуировки с его портретом у себя на руке. Об этом сообщает Рейтер.

Еще пару месяцев назад Тегнелл был обычным госслужащим, чье имя мало говорило обывателю. Но после начала пандемии коронавируса эпидемиолог стал все чаще мелькать на телеэкранах и первых полосах газет. В результате у него образовался своеобразный "фанклуб", один из членов которого даже решил "набить" портрет кумира себе на тело.

Густав Ллойд Агерблад обратился к своему другу, который делал временные татуировки, и тот не отказал в такой необычной просьбе. Как объяснил сам художник, "я пошел на это, потому что верю в нашу стратегию и в то, что власти не могут заставлять нас оставаться дома".

Власти Швеции не отказываются от надежды на "коллективный иммунитет": по их мнению, уже в мае в том же Стокгольме каждый третий житель переболеет коронавирусом, и болезнь резко пойдет на спад, потому что у людей выработается иммунитет.

По последним данным, за минувшие сутки в Швеции зарегистрировано 463 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных в стране по состоянию на 27 апреля 2020 года составляет 18640 человек, из которых 399 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии. Число умерших от COVID-19 достигло 2194 человек, а выздоровевших – 1005 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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