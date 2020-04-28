Цена на нефть пошла вверх, отыграв падение
Во вторник, 28 апреля, цена нефти Brent опустилась ниже 19 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Тем временем, стоимость июньского фьючерса сорта WTI торгуется на отметке 10,86 долларов. потеряв 15,02% в цене.
По данным на 05:29 по мск, цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в июне текущего года на лондонской бирже ICE упала на 5,15%, достигнув отметки в 18,96 долларов за баррель.
К 05:40 по мск, стоимость сырья Brent начала частично повышаться, отыграв падение, и превысила значение в 19,15 долларов за баррель.
Напомним, нестабильная ситуация на мировом рынке нефти сложилась из-за того, что страны-участницы сделки ОПЕК+ не смогли договориться об удобных для всех сторон мерах по сокращению добычи черного золота.
ИСТОЧНИК KP.RU
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