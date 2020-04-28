2020-04-28T06:40:45+03:00
Экономика

Цена на нефть пошла вверх, отыграв падение

Стоимость июньского фьючерса WTI торгуется на отметке 10,86 долларов за баррель
Юлия КЕКОВА
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Цена нефти Brent опустилась ниже 19 долларовЦена нефти Brent опустилась ниже 19 долларовФото: REUTERS
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Во вторник, 28 апреля, цена нефти Brent опустилась ниже 19 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Тем временем, стоимость июньского фьючерса сорта WTI торгуется на отметке 10,86 долларов. потеряв 15,02% в цене.

По данным на 05:29 по мск, цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в июне текущего года на лондонской бирже ICE упала на 5,15%, достигнув отметки в 18,96 долларов за баррель.

К 05:40 по мск, стоимость сырья Brent начала частично повышаться, отыграв падение, и превысила значение в 19,15 долларов за баррель.

Напомним, нестабильная ситуация на мировом рынке нефти сложилась из-за того, что страны-участницы сделки ОПЕК+ не смогли договориться об удобных для всех сторон мерах по сокращению добычи черного золота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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