2020-04-28T07:05:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Последние новости на утро 28 апреля 2020: названы шесть новых симптомов коронавируса

Мы собрали последние новости на утро 28 апреля 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Последние новости на утро 28 апреляПоследние новости на утро 28 апреляФото: REUTERS
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Последние новости на утро 28 апреля 2020: названы шесть новых симптомов коронавируса. Американские врачи выяснили, что теперь из-за covid-19 у зараженного человека появляются не три симптома, как было известно ранее, в два раза больше. В список того. как протекает болезнь вошли проявления у пациента озноба, дрожи от озноба, мышечные и головные боли, боль и першение в горле, а также полная или частичная потеря вкуса и обоняния.

Тем временем, известный доктор Мясников предрек более смертоносную эпидемию, чем коронавирус. По мнению врача, мир, благодаря covid-19, смог лучше подготовиться к новой возможной болезни, процентная часть жертв которой будет около 30-35 процентов населения.

Пока теле-врачи рассуждают об эпидемиях, глава Роспотребназора Анна Попова анонсировала введение новых правил перелетов для россиян. По ее словам нововведениях в сфере авиаперевозках из-за коронавируса будут касаться не только граждан, но и перевозчиков. Так, например, пассажирам воздушных судов нужно будет на протяжении всего полета сидеть в масках и перчатках.

Отойдя от темы коронавируса можно посмотреть как ученым удалось заставить табак светиться. Молекулярные биологи создали первые в мире флуоресцентные растения. Для этого они пересадили в ДНК табака несколько генов светящихся грибов. Свою по истине необычную и красивую работу они запечатлели на фото и видео, и поделились со всем миром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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