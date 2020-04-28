Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию, чем коронавирус

28 Апр 2020 2020-04-28T04:34:03+03:00

По мнению врача, мир, благодаря коронавирусу, лучше подготовиться к новой возможной болезни

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Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников, предрек миру еще одну эпидемию, смертность которой будет значительнее, чем при нынешней пандемии. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

- Мы ждем более серьезную эпидемию, со смертностью около 30-35 процентов населения, - предсказал Мясников.

Также он отметил возможность мира благодаря коронавирусу лучше подготовиться к новой возможной эпидемии. Кстати, по его мнению, пока самое опасное место для заражения инфекцией covid-19 является больница. Именно там риски инфицирования наиболее высоки.

Ранее сайт kp.ru писал, что известный врач дал прогноз о пике заражений коронавирусом в России, но вскоре счет его ошибочным. Страна должна выйти на пик на месяц позже, чем он предсказал первоначально.

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ИСТОЧНИК KP.RU