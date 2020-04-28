Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию, чем коронавирус
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников, предрек миру еще одну эпидемию, смертность которой будет значительнее, чем при нынешней пандемии. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
- Мы ждем более серьезную эпидемию, со смертностью около 30-35 процентов населения, - предсказал Мясников.
Также он отметил возможность мира благодаря коронавирусу лучше подготовиться к новой возможной эпидемии. Кстати, по его мнению, пока самое опасное место для заражения инфекцией covid-19 является больница. Именно там риски инфицирования наиболее высоки.
Ранее сайт kp.ru писал, что известный врач дал прогноз о пике заражений коронавирусом в России, но вскоре счет его ошибочным. Страна должна выйти на пик на месяц позже, чем он предсказал первоначально.
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ИСТОЧНИК KP.RU