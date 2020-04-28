Врачи назвали шесть новых симптомов коронавируса

28 Апр 2020 2020-04-28T05:42:13+03:00

Ранее такого у пациентов с covid-19 не наблюдалось

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Коронавирус продолжает удивлять ученых, врачей и людей, зараженных инфекцией, своими новыми признаками и последствиями.

Американские медики обнаружили шесть новых симптомов коронавируса. Ранее миру было известно только о трех симптомах covid-19: одышка, кашель и лихорадка. Затем врачи подробно изучили данные более 20 тысяч умерших пациентов с положительным тестом к инфекции в Великобритании, сообщает The Mirror.

Выяснилось, что частыми симптомами коронавируса является озноб, дрожь от озноба, мышечные боли, головная боль, боль в горле, а также потеря вкуса и обоняния. так, например, 76% инфицированных в Иране, рассказали, что внезапно перестали чувствовать запахи.

Ранее сайт kp.ru писал, что замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов рассказал о последствиях коронавируса у заболевших. По словам врача, потеря обоняния наблюдается специалистами у 60% больных.

- Это свидетельствует о том, что вирус может напрямую взаимодействовать с нервной тканью, - добавил эксперт.

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ИСТОЧНИК KP.RU