Япония отказалась от приглашения на День Победы из-за Курил

28 Апр 2020 2020-04-28T08:15:06+03:00

Токио считает, что перенесённое на 3 сентября празднование будет посвящено победой над ними

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что не приедет на празднование Дня Победы в Россию, если его перенесут на 3 сентября, передаёт газета "Асахи", ссылаясь на источники в правительстве.

Отмечается, что при выборе подобной даты, праздничные мероприятия будут посвящены победе над Японией, поскольку 2 сентября 1945 года руководство страны подписало акт о безоговорочной капитуляции.

ИСТОЧНИК KP.RU