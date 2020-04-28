2020-04-28T11:12:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав разрешил тестировать японский препарат от гриппа на пациентах с коронавирусом

Специалисты одобрили клинические испытания «Фавипиравира»
Ксения АНУФРИЕВА
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Специалисты министерства дали отечественному фармацевтическому производителю разрешения на проведения сравнительных клинических исследований эффективности и безопасности японского противовиручного лекарстваСпециалисты министерства дали отечественному фармацевтическому производителю разрешения на проведения сравнительных клинических исследований эффективности и безопасности японского противовиручного лекарстваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российское министерство здравоохранения разрешило клинические испытания японского препарата против гриппа «Фавипиравир» среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты министерства дали отечественному фармацевтическому производителю разрешения на проведения сравнительных клинических исследований эффективности и безопасности японского противовиручного лекарства у пациентов, больных коронавирусом. Тестирования лекарства пройдут в 17 медицинских учреждения регионов страны.

- Фавипиравир – это химическое вещество, которое используют в качестве противовирусного препарата против различных типов РНК-вирусов Препарат был разработан как противогриппозный препарат с эффективностью против тяжелых инфекций и одобрен в Японии, - отметили в Минздраве.

По данным ученых из Китая, препарат показал эффективность при лечении пациентов с COVID-19.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что японское лекарство от обычного гриппа считается самыми перспективным препаратом для борьбы с коронавирусной инфекцией. Эксперт рассказал, как в нашей стране будут производить японскую разработку и испытания фавипиравир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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