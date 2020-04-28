Минздрав расширил список возможных лекарств от коронавируса
Российское министерство здравоохранения расширило с 9 до 13 список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, а также опубликовало рекомендованные схемы применения лекарств в зависимости от тяжести заболевания. Документ с рекомендациями по лечению коронавируса опубликован на официальном сайте ведомства.
При лечении COVID-19 медики теперь советуют использовать медикаменты гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, лопинавир плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа, умифеновир, тоцилизумаб, сарилумаб, метилпреднизолон, дексаметазон, барицитиниб.
Это уже шестая версия рекомендация по лечению коронавируса от министерства здравоохранения. Особое внимание в новой версии уделили противовоспалительной терапии для предотвращения тяжелого течения COVID-19, а также профилактике осложнений.
Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал, что российские ученые создали тест-полоску для быстрой диагностики коронавируса. Новая система способна определять наличие инфекции и антител в организме человека за 10-15 минут.
Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!
ИСТОЧНИК KP.RU
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