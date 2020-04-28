Российские ученые создали тест-полоску для быстрой диагностики коронавируса

28 Апр 2020 2020-04-28T13:40:58+03:00

Готовый прототип теста показывает результат в виде окрашенных линий на тест-полоске в кратчайшие сроки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Исследователи из РАН разработали против тес-полоски для быстрой диагностики коронавирусной инфекции и иммунитета против нее. Тест дает результат за 10-15 минут, сообщает пресс-служба Минпромторга России.

Готовый прототип теста показывает результат в виде окрашенных линий на тест-полоске в кратчайшие сроки. Его можно легко использовать во внелабораторных условиях без привлечения медицинского персонала. Новую систему могут зарегистрировать в России в ближайший месяц.

- Тест-полоски определяют наличие вируса и антител в крови, плазме или сыворотке человека. Системы разработали отечественные ученые из федерального исследовательского центра "Фундаментальные основы биотехнологии", - цитирует ведомство Интерфакс 28 апреля.

В настоящее время прототип теста уже готов, специалисты провели апробацию опытных образцов на анализах инфицированных коронавирусом испытуемых. Первые результаты показывают, что полоски работают. Имеющаяся в РАН инфраструктура позволит выпускать до 100 тысяч тестов в месяц.

Как ранее сообщал сайт kp.ru российское министерство здравоохранения одобрило клинические испытания японского лекарства от гриппа на зараженных коронавирусом соотечественниках. Препарат уже показал свою эффективность от COVID-19 в нескольких странах.

Тем временем, Россия заняла на восьмое место по числу заражений коронавирусом. Только за минувшие сутки в стране зафиксировали 6 411 новых заболевших. Количество летальных исходов инфицированных также увеличивается с каждым днем.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU