"Как можно скорее обращайтесь к врачу": Назван главный признак перехода коронавирусной пневмонии в тяжелую форму

28 Апр 2020 2020-04-28T16:38:25+03:00

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Медики не раз говорили о том, что большинство людей могут переносить коронавирус совершенно бессимптомно. С этим согласен и главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. По его словам, человек может спокойно переболеть легкой формой пневмонии и выздороветь, даже не заметив этого. Авдеев отметил, что это совершенно удивительная ситуация, раньше такого в медицинской практике не было.

- Я думаю, многие россияне уже перенесли коронавирусную инфекцию и даже не заметили. Если мы говорим о легком течении этой болезни, то пневмония может пройти и не оставить почти никаких следов в легких, - рассказал медик в интервью kp.ru.

Но не стоит забывать, что пневмония может принять и более тяжелые формы. Первый тревожный признак, что пневмония переросла в тяжелую - это одышка. Как только она появляется, следует немедленно обратиться к врачу, отметил Авдеев.

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ИСТОЧНИК KP.RU