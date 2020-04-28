2020-04-28T16:38:25+03:00
Коронавирус Covid-19

"Как можно скорее обращайтесь к врачу": Назван главный признак перехода коронавирусной пневмонии в тяжелую форму

Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев назвал симптом, при котором легкая форма пневмонии может перейти в тяжелую
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев рассказал, как легкая форма пневмонии может перейти в тяжелуюГлавный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев рассказал, как легкая форма пневмонии может перейти в тяжелуюФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Медики не раз говорили о том, что большинство людей могут переносить коронавирус совершенно бессимптомно. С этим согласен и главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. По его словам, человек может спокойно переболеть легкой формой пневмонии и выздороветь, даже не заметив этого. Авдеев отметил, что это совершенно удивительная ситуация, раньше такого в медицинской практике не было.

- Я думаю, многие россияне уже перенесли коронавирусную инфекцию и даже не заметили. Если мы говорим о легком течении этой болезни, то пневмония может пройти и не оставить почти никаких следов в легких, - рассказал медик в интервью kp.ru.

Но не стоит забывать, что пневмония может принять и более тяжелые формы. Первый тревожный признак, что пневмония переросла в тяжелую - это одышка. Как только она появляется, следует немедленно обратиться к врачу, отметил Авдеев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как отличить кашель при коронавирусе от других заболеваний

Главный пульмонолог Минздрава назвал первый признак перехода коронавирусной пневмонии в тяжелую форму (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая
Путин поручил подготовить новый пакет поддержки граждан и бизнеса
Вирусолог рассказал, о чем говорит статистика заболевших коронавирусом в России
Путин объявил нерабочие дни до 11 мая
Путин: Мы перед новым, самым напряженным этапом эпидемии
Путин поблагодарил врачей скорой помощи в профессиональный праздник
Путин по готовности регионов к пандемии коронавируса: Нужно иметь ввиду любой сценарий развития событий
Путин рассказал о мобилизации промышленности в условиях пандемии
Меркель назвала санкции против России в период пандемии неприятными
Тюменская область подготовилась к паводку
Пожарные остановили распространения огня в Чернобыльской зоне
Москвичи стали обращаться в службу скорой помощи в 1,5 раза чаще, чем до пандемии
В России больше 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом
Эксперт спрогнозировал дальнейшее увеличение военных расходов в мире
"Как можно скорее обращайтесь к врачу": Назван главный признак перехода коронавирусной пневмонии в тяжелую форму
Вирусолог РАН рассказал, как переболел коронавирусом
Медведев призвал единороссов перечислить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусом
С нелегальным алкоголем будут бороться клеймением стеклянных бутылок
Врач рассказал, для кого коронавирус опаснее всего
На складах в Щербинке крупный пожар тушат с помощью вертолетов
В Нидерландах оставили для туристов необычное послание на цветочном поле
Профессор оценил перспективы лечения коронавируса гелиево-кислородной смесью
В России стали производить меньше круп
В Генпрокуратуре признали фейком статью о платном лечении пациентов с коронавирусом