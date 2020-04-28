Меркель назвала санкции против России в период пандемии неприятными

28 Апр 2020 2020-04-28T17:35:04+03:00

Канцлер Германии сообщила, что работает над тем, чтобы решать политические проблемы

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции против России в разгар пандемии коронавируса неприятны. Она напомнила, что в Германии, как и прежде, пытаются разрешить политические проблемы, из-за которых ввели эти экономические ограничения.

28 апреля Меркель приняла участие в 11-й международной конференции "Петерсбергский климатический диалог".

- Конечно, мы все хотим хорошо развиваться в экономическом плане, и санкции с этой точки зрения, нужно сказать, неприятны,- приводит ее слова ТАСС. - Когда я думаю о санкциях против России, введенных из-за украинского вопроса, то мы пытаемся разрешить политические проблемы, которые являются их причиной.

Ранее немецкие депутаты призывали к отмене антиросийских санкций, поскольку в разгар пандемии странам необходимо демонстрировать "солидарность и взаимовыручку".

ИСТОЧНИК KP.RU