Меркель назвала санкции против России в период пандемии неприятными
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции против России в разгар пандемии коронавируса неприятны. Она напомнила, что в Германии, как и прежде, пытаются разрешить политические проблемы, из-за которых ввели эти экономические ограничения.
28 апреля Меркель приняла участие в 11-й международной конференции "Петерсбергский климатический диалог".
- Конечно, мы все хотим хорошо развиваться в экономическом плане, и санкции с этой точки зрения, нужно сказать, неприятны,- приводит ее слова ТАСС. - Когда я думаю о санкциях против России, введенных из-за украинского вопроса, то мы пытаемся разрешить политические проблемы, которые являются их причиной.
Ранее немецкие депутаты призывали к отмене антиросийских санкций, поскольку в разгар пандемии странам необходимо демонстрировать "солидарность и взаимовыручку".
ИСТОЧНИК KP.RU