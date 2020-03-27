2020-03-27T08:20:29+03:00
Политика

В Германии призвали немедленно отменить санкции против России

Немецкий депутат заявил, что в условиях коронавируса такие ограничения абсурдны
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Германии призвали немедленно отменить санкции против РоссииВ Германии призвали немедленно отменить санкции против РоссииФото: REUTERS
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Санкции против России при пандемии коронавируса COVID-19 абсурдны и должны быть немедленно отменены. Такое заявление сделал депутат от партии «Альтернатива для Германии» и глава германо-российской группы в Бундестаге Робби Шлунд.

В своем обращении политик сослался на слова главы Минздрава Германии Йенса Шпана, который 25 марта заявил, что солидарность и взаимовыручка на международном уровне, то есть между странами, в пандемию коронавируса «беспрецедентна и крайне необходима».

«Таким образом, он фактически назвал абсурдными санкции против России (…) необходимо немедленно отменить российские санкции на фоне кризиса и в интересах людей», - отметил Шунд.

Напомним, ранее член международного комитета Бундестага Вальдемар Гердт сообщил, что в сложные времена страны должны помогать друг другу и также призвал отменить санкции в отношении России. Позже генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал страны отменить санкции и заявил, что сейчас наступило «время солидарности, а не изоляции».

ИСТОЧНИК KP.RU

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