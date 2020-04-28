Путин объявил нерабочие дни до 11 мая

28 Апр 2020 2020-04-28T18:07:06+03:00

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Президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая.

Во вторник 28 апреля он проводит совещание с губернаторами. Главный вопрос - готовность регионов к борьбе с коронавирусом. Ранее президент поручил главам субъектов РФ подготовить дополнительный фонд специализированных мест в больницах для зараженных новой формой вируса. Большинство регионов справились с поставленной задачей, но, как сказал Владимир Путин, это не повод останавливаться - за ситуацией необходимо следить. что касается продления нерабочих дней, то введенный в конце марта режим продлится до конца майских праздников:

- 6 7 и 8 мая считаю правильными объявить нерабочими. Период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно, -сказал президент.

Выходные будут оплачиваемые работодателем.

Ранее вирусологи говорили об опасности майских праздников, в эти дни россияне традиционно выходят на шашлыки и собираются с друзьями. В этом году такой отдых может привести к новой вспышке эпидемии:

- Майские праздники - это третий инкубационный период. Очень важно соблюдать все меры в эти дни, чтобы разорвать цепочку заражения,- сказала в ходе совещания глава Роспотребнадзора Анна Попова.

После 12 мая регионы подготовят план поэтапной отмены карантинных ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU