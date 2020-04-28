2020-04-28T19:22:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин: Надо четко понимать, что мы сегодня находимся в ситуации борьбы с врагом

Президент России выразил уверенность в том, что коронавирус удастся одолеть
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что ситуацию со стремительным распространением коронавирусной инфекции удастся преодолеть общими усилиями. Заявление было сделано во вторник, 28 апреля, во время обращения главы государства к гражданам.

"Надо четко понимать, что мы сегодня находимся в ситуации борьбы с врагом", - сказал президент.

Он подчеркнул, что россияне "заставят отсутствию эпидемию", но тут же добавил - многие граждане пока не почувствовали реальность угрозы заражения новой инфекцией. Опасность еще не отступила, но позитивные изменения уже наблюдаются.

"Движение вперед есть, в нужном направлении, в нужном объеме, в нужном темпе", - сказал Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.

Сайт kp.ru писал, что ранее глава государства высказался также о праздновании Дня Победы в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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