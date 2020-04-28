"Священный праздник": Путин рассказал, как Россия отметит 9 мая

28 Апр 2020 2020-04-28T19:19:48+03:00

Путин: вся страна будет отмечать День Победы, но в режиме самоизоляции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парад и "Бессмертный полк" пройдут по Красной площади, когда станет "безопасно" [видео]

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Президент России Владимир Путин заявил, что празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне обязательно состоится, но после нормализации ситуации с коронавирусом в стране.

"Всё, что планировали на 9 Мая, обязательно состоится: парад на Красной площади и «Бессмертный полк», но когда убедимся, что ситуация безопасна", - сказал глава государства.

Он добавил, что "несмотря ни на что, 9 мая — навсегда в наших сердцах", поскольку это "священный праздник". К тому же авиационный парад и вечерний салют никто не отменял. Правда наблюдать за всем этим придется из режима самоизоляции.

"Даже если мы не сможем обнять наших ветеранов, мы обязательно скажем им теплые слова", - подчеркнул Владимир Путин, обращаясь к россиянам во вторник, 28 апреля.

Сайт kp.ru писал, что ранее президент назвал майские праздники решающими в борьбе с коронавирусом. Он попросил граждан воздержаться от походов к соседям и необязательных поездок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/775974" frameborder="0"></iframe> Путин о 9 мая: Даже если мы не сможем обнять наших ветеранов, мы обязательно скажем им теплые слова.

ИСТОЧНИК KP.RU