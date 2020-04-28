"Священный праздник": Путин рассказал, как Россия отметит 9 мая
Президент России Владимир Путин заявил, что празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне обязательно состоится, но после нормализации ситуации с коронавирусом в стране.
"Всё, что планировали на 9 Мая, обязательно состоится: парад на Красной площади и «Бессмертный полк», но когда убедимся, что ситуация безопасна", - сказал глава государства.
Он добавил, что "несмотря ни на что, 9 мая — навсегда в наших сердцах", поскольку это "священный праздник". К тому же авиационный парад и вечерний салют никто не отменял. Правда наблюдать за всем этим придется из режима самоизоляции.
"Даже если мы не сможем обнять наших ветеранов, мы обязательно скажем им теплые слова", - подчеркнул Владимир Путин, обращаясь к россиянам во вторник, 28 апреля.
Сайт kp.ru писал, что ранее президент назвал майские праздники решающими в борьбе с коронавирусом. Он попросил граждан воздержаться от походов к соседям и необязательных поездок.
Путин о 9 мая: Даже если мы не сможем обнять наших ветеранов, мы обязательно скажем им теплые слова.
ИСТОЧНИК KP.RU
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