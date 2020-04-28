2020-04-29T00:03:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые объяснили, почему после коронавируса люди будут реже болеть гриппом

Граждане стали лучше следить за своим здоровьем и тщательнее мыть руки с мылом
Юлия КЕКОВА
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Ученые объяснили, почему после коронавируса люди будут реже болеть гриппомУченые объяснили, почему после коронавируса люди будут реже болеть гриппомФото: Олег ЗОЛОТО
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Ученые из Университета Центрального Ланкашира объяснили, почему после коронавируса люди будут реже болеть гриппом и другими сезонными заболеваниями.

Сообщается, что ослабить привычные всем эпидемии удастся благодаря карантинным мерам и различным профилактическим мероприятиям.

Специалисты изучили привычки населения, которые теперь выработались у людей, в частности тщательное мытье рук и соблюдение социальной дистанции. Так, по данным исследования, в Великобритании до коронавируса лишь 32% мужчин и 64% женщин мыли руки после похода в общественный туалет, а теперь этот процент возрос до отметки в 83%, сообщается в журнале The Conversation.

Закрытие образовательных учреждений также способствовало в борьбе с сезонным гриппом, ведь именно дети и подростки находятся в одной из групп риска при сезонных инфекциях.

Прогнозов, насколько именно снизится уровень заболеваемость гриппом, ученые пока не дают. Уточняется, что затруднения в прогнозировании связано со схожими симптомами с ОРВИ и многими другими болезнями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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