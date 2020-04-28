Названы сроки окончания вспышки коронавируса в России
Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России. Распространение болезни в стране завершится летом, а именно в июле 2020 года. Такой прогноз дали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
В исследовании эксперты опирались на математическую модель распространения коронавирусной инфекции, в которой описывается вся динамика по восприимчивым к заболеванию людям, а также инфицированным и вылечившимся.
Согласно данным модели, в России ситуация нормализуется на 97% уже к 20 мая, на 98%– к 28 мая, а на все 100% стабилизируется уже 20 июля.
Однако учены предупреждают, что к любым прогнозам следует относиться без излишнего оптимизма и с осторожностью.
Напомним, в России режим самоизоляции, введенный в связи с распространением вируса, продлен до 30 апреля. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ограничительные меры можно будет начать постепенно снимать не раньше 12 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU