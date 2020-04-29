Пульмонолог Минздрава назвал самый главный симптом при коронавирусе

29 Апр 2020 2020-04-29T02:37:49+03:00

Сергей Авдеев рассказал, когда именно легкая форма пневмонии может перейти в тяжелую

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Главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев назвал самый важный симптом коронавируса, при котором легкая форма пневмонии может перейти в более тяжелую фазу.

Врачи неоднократно предупреждали, что многие пациенты с положительным тестом на covid-19 могут переносить вирус совершенно бессимптомно. С этим мнением согласен и Авдеев.

По словам пульмонолога, человек может спокойно переболеть легкой формой пневмонии и выздороветь, даже не заметив, что заболевание у него было. Специалист также отметил, что такая ситуация совершенно удивительная, раньше такого в медицинской практике не наблюдалось.

- Я думаю, многие россияне уже перенесли коронавирусную инфекцию и даже не заметили. Если мы говорим о легком течении этой болезни, то пневмония может пройти и не оставить почти никаких следов в легких, - рассказал медик в интервью kp.ru.

Также он напомним о важности протекания пневмонии у больного - она может принять и более тяжелые формы. Самый первый и тревожный признак того, что пневмония уже переросла в тяжелую форму- это одышка. Как только она появляется, следует немедленно обратиться к врачу за квалифицированной медицинской помощью, отметил Авдеев.

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ИСТОЧНИК KP.RU