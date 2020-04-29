29 Апр 2020 2020-04-29T02:49:22+03:00

Врач предупредил - коронавирус может быть и при отрицательных тестах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главный пульмонолог Минздрава рассказал, когда и почему такое происходит

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Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев предупредил - коронавирус может быть и при отрицательных тестах.

По его словам, если у человека наблюдается температура, имеется сильный кашель, а анализы показывают, что коронавируса не обнаружено, то это не гарантирует, что вируса в организме действительно нет.

- Заболевание COVID-19 может быть и при отрицательных тестах. Шансы повышаются в случае если, например, вы общались с кем-то из зараженных этой инфекцией или в вашем близком окружении уже есть заболевшие, - отметил врач в интервью kp.ru.

Специалист объяснил это тем, что, например, кашель, наблюдается примерно у 30-50% пациентов с COVID-19. То есть у инфицированного человека в большинстве случаев нет кашля.

Параллельно этому заболеванию, есть множество других болезней, которые абсолютно никак не связаны с коронавирусном, при которых врачи могут наблюдать у пациента кашель.

ИСТОЧНИК KP.RU