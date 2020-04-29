2020-04-29T02:49:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач предупредил - коронавирус может быть и при отрицательных тестах

Главный пульмонолог Минздрава рассказал, когда и почему такое происходит
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Врач предупредил - коронавирус может быть и при отрицательных тестахВрач предупредил - коронавирус может быть и при отрицательных тестахФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев предупредил - коронавирус может быть и при отрицательных тестах.

По его словам, если у человека наблюдается температура, имеется сильный кашель, а анализы показывают, что коронавируса не обнаружено, то это не гарантирует, что вируса в организме действительно нет.

- Заболевание COVID-19 может быть и при отрицательных тестах. Шансы повышаются в случае если, например, вы общались с кем-то из зараженных этой инфекцией или в вашем близком окружении уже есть заболевшие, - отметил врач в интервью kp.ru.

Специалист объяснил это тем, что, например, кашель, наблюдается примерно у 30-50% пациентов с COVID-19. То есть у инфицированного человека в большинстве случаев нет кашля.

Параллельно этому заболеванию, есть множество других болезней, которые абсолютно никак не связаны с коронавирусном, при которых врачи могут наблюдать у пациента кашель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 300 россиян летят из Нью-Йорка в Москву
Врач предупредил - коронавирус может быть и при отрицательных тестах
Президент Федерации футбола Франции озвучил решение по судьбе сезона во всех лигах страны
Пульмонолог Минздрава назвал самый главный симптом при коронавирусе
Чемпион мира поставил под сомнение астму норвежских спортсменов, отправив их на Паралимпиаду
Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки COVID-19 в России
Путин продлил нерабочие дни до 11 мая
Названа болезнь, которая пришла в Россию до коронавируса
Что будет с легкими, если вы переболели коронавирусом бессимптомно
Врач рассказал, можно ли вылечиться от коронавируса навсегда
К кинопремии "Оскар" допустят фильмы, показанные только онлайн
Ученые объяснили, почему после коронавируса люди будут реже болеть гриппом
Эксперты назвали "выигравшие" от коронавируса страны
Врач рассказал, можно ли заразиться COVID-19 на свежем воздухе во время прогулки
За оскорбление в Интернете предложено ввести штрафы до 10 тысяч рублей
Глава Минтруда заявил, что зарплата сотрудников не должна снижаться в период нерабочих дней
Кто не будет работать с 6 по 8 мая 2020 года: Путин подписал указ о продлении выходных дней
В Намибии на фоне карантина произошел всплеск контрабанды пива
В России 950 тысяч человек признаны безработными
В Госдуму внесен законопроект о штрафах для водителей без пропусков
В Тульской области с 30 апреля вводятся цифровые пропуска
Трамп вновь пожелал Ким Чен Ыну "всего хорошего"
Ученые назвали неожиданный эффект от карантинных мер по коронавирусу
Захарова рассказала о странах, откуда оказалось сложнее всего эвакуировать россиян