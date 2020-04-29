Более 300 россиян летят из Нью-Йорка в Москву

29 Апр 2020 2020-04-29T03:04:13+03:00

Этим же рейсом летят 19 школьников, которые ранее застряли в США из-за коронавируса

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Из нью-йоркского аэропорта JFK около 320 россиян вылетели на родину. Граждан РФ доставят в московский аэропорт.

Сообщается, что сегодняшним рейсом на родину летят и 19 школьников, которые участвовали в образовательных программах в США и из-за коронавируса застряли в Штатах.

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ИСТОЧНИК KP.RU