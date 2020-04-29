29 Апр 2020 2020-04-29T03:36:16+03:00

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Стали известны возможные сроки снятия ограничений из-за коронавируса в России. К концу мая вся страна ожидает смягчения карантинных мер в стране.

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Валерия Рязанского, президент четко дал понять, что пик по заболеваемости пока не пройден.

- Владимир Путин определенно дал понять всем о необходимости быть готовыми к разным вариантам. Режим повышенной готовности пока не снижается. На данный момент нужно по полной работать в части отражения атаки коронавируса, - рассказал сенатор в интервью RT.

Напомним, что 28 апреля глава государства заявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников. Постепенный выход из режима самоизоляции и других ограничений начнется только после 11 мая.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в стране число заболевших с начала эпидемии уже превысило 93 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU