В Чехии оценили необходимость выдворения российского посла

29 Апр 2020 2020-04-29T05:08:05+03:00

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Чешский премьер Андрей Бабиш оценил необходимость выдворения российского посла в связи с ситуацией в отношениях с Россией.

Сообщается, что в связи с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, власти Чехии не требует выдворения из страны российского посла.

Ранее пражское еженедельное издание Respekt со ссылкой на источник в местных спецслужбах заявило, что якобы несколько недель назад в Прагу прибыл некий мужчина с российским диппаспортом, в чемодане которого находился смертельный яд рицин.

После мужчина направился в российское посольство на ожидавшей его машине диппредставительства. Как предположил еженедельник, именно яд мог предназначаться для двух пражских муниципальных политиков: старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба, пишут РИА Новости. Сообщается, что эти персоны могли быть выбраны неспроста - они связаны со сносом памятника маршалу Коневу и переименованием площади перед посольством РФ в площадь Бориса Немцова.

Из-за ничем не подкрепленных обвинений Посольство направило ноту в МИД Чехии с указанием на недопустимость продолжающихся беспочвенных нападок на Россию и ее дипломатическое представительство в Праге. Позднее Сергей Лавров отметил, не представлено никаких доказательств того, что кто-либо со стороны России пытался кого-то отравить в Чехии, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что все это похоже на какую-то утку или фейк.

ИСТОЧНИК KP.RU