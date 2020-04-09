2020-04-09T23:56:44+03:00
В мире

МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник Коневу

Монумент принадлежит не министерству, а городу
Юлия КЕКОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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МИД Чехии отказался передать России снесенный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

По данным ведомства, его не могут передать российской стороне из-за того, что он не принадлежит министерству, а является собственностью города.

Ранее Сергей Шойгу обратился к чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать России снесенный памятник.

В своем письме глава российского военного ведомства выразил сожаление по поводу действий органов самоуправления чешской столицы. Он отметил, что более печальным является то, что это произошло накануне годовщины Победы во Второй мировой войне.

Минобороны Чехии планирует в ближайшее время подготовить ответ на письмо Шойгу. пишет ТАСС. Сообщается, что пресс-секретарь Минобороны Чехии Ян Пейшек рассказал журналистам о трудностях передачи монумента.

- Мы получили письмо Шойгу и, конечно, подготовим ответ. Однако отметим, что памятник не принадлежит нам, в связи с чем мы не можем пойти навстречу российской стороне. Мы не можем передать то, что нам не принадлежит, - сказал Ян Пейшек журналистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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