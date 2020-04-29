29 Апр 2020 2020-04-29T06:21:52+03:00

В случае сложностей с поставками металла в условиях пандемии коронавируса наша страна готова помочь

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Россия намерена спасти мировой рынок при дефиците золота, в случае возникновения проблем и сложностей при поставке драгметалла из-за пандемии коронавмируса.

По словам вице-президента "Золотого монетного дома" Алексея Вязовского, нарушение международных цепочек поставок уже сейчас вызвало нехватку золота на нью-йоркской бирже Comex. Подобная ситуация там наблюдается в последние два месяца.

Облегчить это непростое положение могут действия российской стороны, выдавших экспортную лицензию золотодобывающим компаниям. Благодаря такому документу модно будет продавать металл за границу напрямую, без посредников в виде банков, пишут РИА Новости.

Вязовский также отметил, что в этом году уровень производства золота в России может превысить 370 тонн. По его мнению, российский "желтый металл" может оказаться той самой "палочкой-выручалочкой", необходимой для страны в период пандемии и экономической нестабильности, что спасет мировой рынок от дефицита и разрыва цен.

ИСТОЧНИК KP.RU