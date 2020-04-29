Бельгийцев призывают есть больше картошки фри из-за коронавируса

29 Апр 2020 2020-04-29T07:23:37+03:00

Жителей Бельгии простят включать знаменитой картофель в рацион как минимум дважды в неделю

Изменить размер текста: A A

На фоне пандемии новой коронавирусной инфекции жителей Бельгии попросили есть больше картошки фри.

Как сообщает CNBC со ссылкой на местную ассоциацию торговцев картофелем Belgapom, в Бельгии закрылись бары и рестораны, где подавали картошку фри, изобретенную в этой стране еще в XVII веке. В итоге возник избыток продукта и более 750 тысяч тонн знаменитого картофеля могут оказаться на свалке.

Ассоциацию торговцев Belgapom, призывает граждан спасти ситуацию и увеличить еженедельное потребление картофеля фри. Более того включать его в рацион как минимум дважды в неделю, пока не завершится кризис, вызванной пандемией.

Напомним, в Бельгии решили, что пик распространения коронавируса уже пройден и с 4 мая власти страны начнут постепенно отменять введенные на время карантина ограничения. Первым делом разрешат пробежки и занятия спортом на свежем воздух. Остальные этапы ослабления последуют после 11 мая с учетом эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU