2020-04-29T07:23:37+03:00
В мире

Бельгийцев призывают есть больше картошки фри из-за коронавируса

Жителей Бельгии простят включать знаменитой картофель в рацион как минимум дважды в неделю
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Бельгийцев призывают есть больше картошки фри из-за коронавирусаБельгийцев призывают есть больше картошки фри из-за коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На фоне пандемии новой коронавирусной инфекции жителей Бельгии попросили есть больше картошки фри.

Как сообщает CNBC со ссылкой на местную ассоциацию торговцев картофелем Belgapom, в Бельгии закрылись бары и рестораны, где подавали картошку фри, изобретенную в этой стране еще в XVII веке. В итоге возник избыток продукта и более 750 тысяч тонн знаменитого картофеля могут оказаться на свалке.

Ассоциацию торговцев Belgapom, призывает граждан спасти ситуацию и увеличить еженедельное потребление картофеля фри. Более того включать его в рацион как минимум дважды в неделю, пока не завершится кризис, вызванной пандемией.

Напомним, в Бельгии решили, что пик распространения коронавируса уже пройден и с 4 мая власти страны начнут постепенно отменять введенные на время карантина ограничения. Первым делом разрешат пробежки и занятия спортом на свежем воздух. Остальные этапы ослабления последуют после 11 мая с учетом эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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