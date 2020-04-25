2020-04-25T00:34:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В Бельгии с 4 мая начнут постепенно отменять карантин

Но маски жителям страны в общественных местах носить все же придется
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Бельгия с 4 мая приступает к поэтапной отмене карантина,Бельгия с 4 мая приступает к поэтапной отмене карантина,Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Бельгии решили, что королевство уже прошло пик распространения коронавируса COVID-19, и с 4 мая власти страны начнут постепенно отменять введенные на время карантина ограничения. К такому решению после продолжавшегося более семи часов заседания пришли члены Национального совета безопасности.

«Мы приняли решение о начале постепенного, поэтапного ослабления карантина с 4 мая. Использование средств защиты в общественных местах станет абсолютно обязательным, для этого можно использовать любые средства, закрывающие рот и нос, включая шарфы или самодельные маски», - объявила согражданам на специальной пресс-конференции в пятницу вечером премьер-министр Бельгии Софи Вильмес.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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