В Бельгии с 4 мая начнут постепенно отменять карантин

25 Апр 2020 2020-04-25T00:34:34+03:00

Но маски жителям страны в общественных местах носить все же придется

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В Бельгии решили, что королевство уже прошло пик распространения коронавируса COVID-19, и с 4 мая власти страны начнут постепенно отменять введенные на время карантина ограничения. К такому решению после продолжавшегося более семи часов заседания пришли члены Национального совета безопасности.

«Мы приняли решение о начале постепенного, поэтапного ослабления карантина с 4 мая. Использование средств защиты в общественных местах станет абсолютно обязательным, для этого можно использовать любые средства, закрывающие рот и нос, включая шарфы или самодельные маски», - объявила согражданам на специальной пресс-конференции в пятницу вечером премьер-министр Бельгии Софи Вильмес.

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ИСТОЧНИК KP.RU