2020-04-29T09:19:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Ряд стран может отказаться от поставок лекарств в Россию из-за коронавируса

На данный момент сохраняется зависимость от импорта оборудования, лекарств
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ряд стран может отказаться от поставок лекарств в Россию из-за коронавирусаРяд стран может отказаться от поставок лекарств в Россию из-за коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ
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На фоне распространения коронавируса появилась опасность, что ряд стран может отказаться от поставок лекарств в Россию. Об этом говорится на доклад Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.

В докладе отмечается, что в даннй момент стоит вопрос о зависимости от импорта не только лекарств. «Сохраняется зависимость от импорта оборудования, лекарств, сред, культур и т.д. для обеспечения бесперебойного функционирования отрасли», - сообщается в докладе, опубликованном на сайте ЦНИИ.

Более того, коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на показатели здоровья населения из-за отмены профилактических мероприятий, а также сокращения объемов оказания плановой медицинской помощи.

Напомним, еще в начале эпидемии коронавируса в России ФАС предупредил о трудностях с импортом в Россию из-за закрытия границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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