2020-03-27T10:44:51+03:00
Экономика

ФАС видит опасность затруднения импорта товаров в Россию из-за закрытия границы

Ранее правительство приняло решение закрыть авиасообщение со всеми странами
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
ФАС видит опасность затруднения импорта товаров в Россию из-за закрытия границыФАС видит опасность затруднения импорта товаров в Россию из-за закрытия границыФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

ФАС видит опасность затруднения импорта товаров в Россию из-за принятого решения закрыть границы государства. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Артемьев.

Напомним, с 27 марта Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение в аэропорты иностранных государств, а также в обратном направлении в связи с распространением коронавируса COVID-19. Теперь будут выполняться только полеты, связанные с вывозом россиян на Родину и иностранцев – домой. Кроме того, правительство поручило Минтрансу и Росавиации с четверга, 26 марта, организовать досмотр всех граждан в аэропортах страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому принимать решения о полетах для эвакуации иностранцев будет Росавиация, а выдавать разрешения на рейсы других категорий в каждом конкретном случае будет правительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Совфеде оценили призыв немецких политиков снять санкции с РФ
Около 500 российских туристов вернулись с Филиппин домой
ВЦИОМ сообщил, что ажиотаж в магазинах сходит на нет
В ЦИК считают необходимым перенести все выборы, запланированные на апрель - май
Россияне стали тратить меньше денег на благотворительность
Актера Николая Губенко с женой госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус
В Роспотребнадзоре посоветовали не водить детей на детские площадки
Эксперт: выброшенные маски могут спровоцировать новую волну коронавируса
Цена на нефть 27 марта 2020 года: сырье марки Brent подорожало на 0,80%
ФАС сообщила о признаках картельных сговоров на рынке гречки
ФАС видит опасность затруднения импорта товаров в Россию из-за закрытия границы
Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником