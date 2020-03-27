ФАС видит опасность затруднения импорта товаров в Россию из-за закрытия границы

27 Март 2020 2020-03-27T10:44:51+03:00

Изменить размер текста: A A

ФАС видит опасность затруднения импорта товаров в Россию из-за принятого решения закрыть границы государства. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Артемьев.

Напомним, с 27 марта Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение в аэропорты иностранных государств, а также в обратном направлении в связи с распространением коронавируса COVID-19. Теперь будут выполняться только полеты, связанные с вывозом россиян на Родину и иностранцев – домой. Кроме того, правительство поручило Минтрансу и Росавиации с четверга, 26 марта, организовать досмотр всех граждан в аэропортах страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому принимать решения о полетах для эвакуации иностранцев будет Росавиация, а выдавать разрешения на рейсы других категорий в каждом конкретном случае будет правительство.

ИСТОЧНИК KP.RU