Роспотребнадзор: в России проведено свыше 3,3 млн тестов на коронавирус

29 Апр 2020 2020-04-29T09:55:05+03:00

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В России проведено уже более 2,8 миллиона тестов на новую коронавирусную инфекцию. Только за минувшие сутки проведено 164,4 тыс. исследований на наличие нового коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие заболевания по состоянию на 29 апреля остаются 199 тыс. 834 человека.

Как писал сайт kp.ru, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в нашей стране наблюдается один из самых больших охватов исследований на наличие коронавируса и по данному показателю Россия занимает второе место в мире.

Напомним, днем ранее, 28 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о снижении темпов прироста заболевших за месяц с 27% до 7,5% на сегодня. Согласно приведенным данным, сейчас показатель по заболеваемости в России - 63,7 человека на 100 тысяч населения. По числу заражённых на 100 тысяч - это 53 место среди всех стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU