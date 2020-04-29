2020-04-29T10:13:06+03:00
Экономика

Россияне стали активнее пить суррогатный алкоголь

Эксперты полагают, что кустарный рынок может в этом году вырасти на 20 процентов
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Россияне стали активнее пить суррогатный алкогольРоссияне стали активнее пить суррогатный алкогольФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россияне стали активнее употреблять суррогатный алкоголь и спиртную продукцию, произведенную кустарным методом.

Эксперты сходятся во мнении, что данный рынок стремительно увеличивается, только в 2020 году объемы могут прибавить 20 процентов. Это связано с экономическими сложностями, которые возникают у людей. Многие переходят на более дешевую продукцию, а спрос рождает предложение.

— Нелегальный кустарно-суррогатный рынок в России в этом году вырастет на 20%, по моим подсчетам. Это и домашний самогон, и спиртосодержащие жидкости, и нелегальная водочная продукция. Потребление легального алкоголя сократится на 10 процентов, - комментирует «Известиям» Вадим Дробиз, директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» (Москва).

Доля нелегального рынка спиртного в России составляет примерно треть от всей выпиваемой крепкой алкогольной продукции.

- В 2019 году было реализовано примерно 1100 млн литров ликеро-водочной продукции (данные системы ЕГАИС). Получается доля суррогата почти 600 млн литров. Это водка, самогон и спиртосодержащие жидкости в равных долях, - приводит статистику Дробиз.

Бороться с данным рынком можно только путем поднятия зарплат, уверен эксперт. Только когда доходы населения будут выше, тогда люди добровольно откажутся от спиртного сомнительного качества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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