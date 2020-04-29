2020-04-29T11:10:56+03:00
Дом. Семья

Растения против депрессии: Андрей Туманов рассказал, что сажать для победы над хандрой

Эти растения обязательно порадуют дачников во время тяжелой ситуации
Ксения АНУФРИЕВА
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Председатель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал, какие растения лучше всего посадить на даче, чтобы победить весеннюю хандру и не поддаваться депрессии в тяжелые времена.Председатель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал, какие растения лучше всего посадить на даче, чтобы победить весеннюю хандру и не поддаваться депрессии в тяжелые времена.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Председатель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал, какие растения лучше всего посадить на даче, чтобы победить весеннюю хандру и не поддаваться депрессии в тяжелые времена. Для этого специалист порекомендовал три «жизнерадостных» растения, которые украсят сад и порадуют желудок садовода.

- Есть такое растение: листовая свекла – мангольд с очень вкусными черешками. Она идеально подойдет, если вы хотите излечиться от депрессии. Следующее растение - огуречная трава бораго, у меня она размножается самосевом, а семядоли можно вместо огурчиков использовать. Сушеные листья можно заваривать, когда они молодые. А как она замечательно цветет! Это такая жизнерадостность у огуречной травы, - поделился Андрей Туманов в эфире Радио «Комсомольская правда».

Садовод также посоветовал дачникам посадить подсолнух, который эффективно поможет поднять настроение и избавиться от депрессии.

- Подсолнух у вас во дворе не даст вам скатиться в бездну депрессии. Всегда будет вас радовать своим жизнелюбием. Так что без подсолнуха никуда, - добавил глава общественной организации «Садоводы России».

Ранее Андрей Туманов рассказывал, как он живет в Соединенных Штатах во время самоизоляции. Отважный путешественник не падает духом: готовит борщи и варенье в своем домике и надеется скоро вернуться на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Растения против депрессии: Андрей Туманов рассказал, что сажать для победы над хандрой