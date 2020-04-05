Садовод Андрей Туманов, застрявший в США: «Москва не принимает, сижу, изолированный, в домике - варю себе борщ и варенье»

Кто бы мог подумать еще дней пять назад, что столичные аэропорты включат на своих светофорах красный сигнал и, виновато пожав плечами, полностью перекроют границу. После чего тысячи российских граждан окажутся запертыми на чужбине. Таиланд, Индия, Индонезия, Египет, Марокко, США... Вот и экс-депутат Государственной думы РФ Андрей Туманов стал невольным заложником этой ситуации.

Он сейчас находится в Лос-Анджелесе - в небольшом райончике Силвер-Лейк. Кругом природа, птички поют. Однако на душе неспокойно. Пора уже домой возвращаться, деньги на карточке не резиновые. А в консульстве разводят руками. Почти как в той песне: «Открыт Нью-Йорк, Детройт и Вашингтон. Сиэтл открыт, но мне туда не надо...»

«КП» связалась с известным садоводом и поинтересовалась, как он там вообще.Чем питается. Где живет. Как обстановка на земле дяди Сэма.

Далее записано со слов Туманова.

* * *

«Да, мое путешествие немного затянулось. Однако паниковать и впадать в отчаяние никто не собирается. Сижу в режиме самоизоляции. Недалеко от озера. Долгое время я жил в машине, спал по четыре часа в сутки, объехал по рабочим делам многие штаты вдоль и поперек. А теперь снял домик за 50 долларов в сутки и чувствую себя... ну если не королем, то человеком. Комнатка, конечно, маленькая. Три на три метра. Но все есть. Душик, газовая плитка, обогреватели. Даже горячая вода (колонка расположена на улице - работает исправно). Мне больше ничего и не надо. На улице все цветет, благоухает. Белки бегают. Так что жалеть меня особо не надо. Некоторые дОма - в России - так не живут. Вообще аренда такого домика в другое время обошлась бы в три раза дороже. Но сейчас цены упали. По понятным причинам. Рады каждому постояльцу».

Тихо и спокойно - людей на улицах почти нет. Фото: личный архив Андрея Туманова

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«В наше консульство звоню каждый день. Там даже отдельная «горячая линия» есть по эвакуации. Но, увы, пока ничего конкретного и обнадеживающего не говорят. Записывают мои данные. Перезванивают. Общаются вежливо. И ждут, как и я, у моря погоды. Даже по их голосам слышно, насколько они удивлены действиями Москвы. Мол, совершенно непонятно, как можно было полностью закрыть границу. А, главное, оставить за бугром своих земляков. Скажем, Израиль вывез всех своих соотечественников бесплатно. Также в консульстве можно заполнить анкету для получения материальной помощи. И я этим правом воспользуюсь. Потому что заработать тут практически нереально. Виза-то у меня не рабочая. И я по закону не имею права куда-то устраиваться. Да и куда? Пошел бы мыть пол в Макдоналдс, но он закрыт. И я тут не один такой. Многие остались без работы. Но им хоть государство делает какие-то выплаты. А я чужеземец. И даже если стану бомжом, местная власть не поможет. У нее у самой миллионная армия бродяг. Они тут под каждым мостом».

Над головой растет мушмула - московский садовод ее тщательно моет и бросает в кашу. Фото: личный архив Андрея Туманова

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«Если отбросить политику, в целом все отлично. Возле домика растет вкуснющая мушмула (по вкусу - смесь абрикоса и персика). Я ее срываю и добавляю в кашу. Все какая-то экономия. Лимоны тоже растут. Я из них варенье делаю. И лимонад. Ну и в чай, конечно, тоже кладу. Продукты покупаю в маленьких магазинчиках. Цены вполне приемлемые. Дешевле, чем в супермаркетах. Еду готовлю сам, в отличие от большинства американцев. Они же любят или на ходу какой-нибудь гамбургер ухватить, или в кафе посидеть. А я дома... Спокойно... Купил вчера свеклу, капустку, морковь. Мясо на косточке. И вот варю борщ. Мне его дней на пять хватит».

Вот так апартаменты выглядят внутри. Не дворец, конечно, но все необходимое есть. Фото: личный архив Андрея Туманова

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«Вокруг тихо. Народ если и гуляет, то только с собаками. Недавно поехал по делам. И встретил тетю с очень знакомым лицом. Думаю, ну где я мог ее видеть. Афроамериканка. А как будто моя соседка по даче. Решился спросить. Оказалась, Анджела Дэвис. Та самая, которой «свободу!». Удивился, конечно. Она уже старушка в принципе (76 лет, - прим. ред). Но до сих пор работает. Преподает в университете. И вот вышла на прогулку. Со своим догом. Огромный такой. Старый пес».

Домики в том же районе. Стоимость аренды упала втрое. Фото: личный архив Андрея Туманова

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«Что касается медобслуживания, то с ним проблемы. С одной стороны, оно первоклассное. В какой-нибудь районной больничке стоит оборудование как на космическом корабле. С другой стороны, услуги оказываются по страховке, которой у меня нет. Либо за очень большие деньги. А потому приходится заниматься самолечением. Я тут как-то искупался в океане. В то время, когда американцы чуть ли не в ушанках ходили. Ну и простудился. Сейчас уже все ок. Аспирин, горячий чай... Лекарств особо тоже не купишь. Отпускают по рецептам».

* * *

«В прошлый раз, когда «КП» напечатала обо мне заметку, получил много негативных отзывов. Пишут, что я авантюрист. Поехал, чтобы подхватить инфекцию. И заразить потом граждан России. Дорогие друзья. Я отправился в Америку пару месяцев назад, когда еще не было всего этого кошмара. И поехал не прохлаждаться, а по рабочим делам. Это не отдых, а командировка. Я несколько недель жил кочевой жизнью. Спал под открытым небом. Теперь, как и положено, сижу на самоизоляции и в публичных местах соблюдаю дистанцию. Так что не лейте негатив, если можно».

Днем температура воздуха плюс восемнадцать. По сравнению с Москвой, жара. Фото: личный архив Андрея Туманова

* * *

«Американцы сидят по домам. Улицы, действительно, пустые. И появляются на них разве что сотрудники экстренных служб и собачники. А здесь, как выяснилось, много бейсбольных болельщиков. И они тоже не выходят. А как начинает темнеть, проводят перекличку. Орут из окон какие-то свои кричалки. Дудят и бьют в барабаны. Целый ритуал. Знаете, как в деревне, одна собака загавкала, и все остальные начинают ей отвечать. Недавно я не выдержал. Выбежал во двор. И как заору несколько раз:

- Спартак чемпион!!

Те сразу как-то поутихли. И еще долго думали, что это было. А я тем временем вернулся в домик и благополучно уснул».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769862" frameborder="0"></iframe> Как выглядит Нью-Йорк во время карантина.

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