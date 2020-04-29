2020-04-29T16:23:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В Минздраве сообщили о смерти 88% американских пациентов на аппаратах ИВЛ

На территории России этот показатель достиг 50%
Ксения АНУФРИЕВА
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В Соединенных Штатах умирают 88 процентов пациентов с коронавирусной инфекцией, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.В Соединенных Штатах умирают 88 процентов пациентов с коронавирусной инфекцией, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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В Соединенных Штатах умирают 88 процентов пациентов с коронавирусной инфекцией, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. В российских больницах данные показатель уже достиг 50 процентов. Об этом сообщил пульмонолог министерства здравоохранения.

В период борьбы с коронавирусом мы часто слышим о применении докторами искусственной вентиляции легких. Насколько эффективен данный метод лечения болезни, в каких именно случаях и зачем его применяют, и насколько опасны аппараты ИВЛ для здоровья человек, объяснил врач-кардиолог и профессор Симон Мацкеплишвили.

Оборудование для вентиляции легких – очень сложное устройство, которым нужно уметь грамотно пользоваться. Именно по этому, по заверению специалиста, важно не только применять современные аппараты, но и иметь грамотных врачей анестезиологов-реаниматологов, которые устанавливают параметры вентиляции для каждого отдельного пациента.

Накануне микробиолог и академик Виталий Зверев сравнил эффективность аппаратов искусственной вентиляции легких и терапии гелием при лечении коронавируса.

Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

ИСТОЧНИК KP.RU

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