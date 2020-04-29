2020-04-29T16:19:32+03:00
Общество

Эксперт: из-за кризиса в стране не родятся три миллиона новорожденных

А убыль населения в ближайшее десятилетие составит десять миллионов человек
Елена АКИМОВА
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Эксперт прогнозирует, что показатели рождаемости в России снизятся до уровня 90-хЭксперт прогнозирует, что показатели рождаемости в России снизятся до уровня 90-хФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Коронавирус и последующие за ним экономические трудности приведут к тому, что россияне станут реже заводить детей. Эксперты прогнозируют демографическую яму и показатели, которые окажутся ниже тех, что были в 90-е.

- Сразу несколько факторов сойдутся: коронавирус, обвал цен на нефть, стагнирующая экономика. Все это приведет к тому, что доходы граждан перестанут расти, а в некоторых случаях начнут снижаться. Рождение потомства начнут переносить на более поздний срок, - говорит NEWS.ru председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Меры, принятые для борьбы с коронавирусом, зададут долгосрочную тенденцию на снижение доходов, проблемы с бизнесом и затяжной экономический кризис.

- Наши семьи и без чудовищно недофинансированы за прошлые годы. На первое место будет выходить проблема: если родится ребенок, сможем ли мы его прокормить? – рассуждает эксперт.

По его мнению, все эти факторы в ближайшее десятилетие могут лишить страну минимум трех миллионов новорожденных, а в целом естественная убыль населения составит до десяти миллионов человек.

Ранее сообщалось, что в Москве появился на свет первый новорожденный с коронавирусом. Врачи провели анализ и оказалось, кроха больна COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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