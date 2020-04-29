В самоизоляции москвичи стали налегать на сладости

29 Апр 2020 2020-04-29T17:08:48+03:00

Заказы на печенье, вафли, пастилу и шоколад выросли в несколько раз

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Сотрудники крупного сервиса экспресс-доставки провели опрос среди почти полутора тысяч москвичей и выяснили, как стрессовая ситуация, связанная с коронавирусом, повлияла на выбор продуктов.

Для наглядности сравнили заказы на доставку с 1 по 15 марта и с 1 по 15 апреля и оказалось, что во время самоизоляции россияне стали налегать на сладости.

Сладкие снеки заказывают в 4,8 раз чаще, чем ранее. Мучные изделия, консервированные фрукты и восточные сладости — в 3 раза, а шоколад и кондитерские пасты — в 2,7 раз.

Каждый четвертый москвич, лишившись обязательного выхода на работу, стал есть больше сладостей.

Десерты регулярно потребляют половина опрошенных. Треть (31%) позволяют себе есть сладости 1-3 раза в неделю, и только четыре процента отказались от них вовсе.

Несмотря на регулярность потребления, большинство (58%) уверены, что сладости

Без шоколада, фруктов, натурального мармелада и пастила) не могут жить 25% опрошенных, мороженое имеется в холодильнике у 15% опрошенных, а газировка и соки имеется у 10% ответивших на вопрос. Оставшиеся 9% следят, чтобы в доме были печенье, вафли и пряники, пишет сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU