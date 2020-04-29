Врач рассказал, чем отличается пандемия коронавируса в России и Европе

29 Апр 2020 2020-04-29T17:21:32+03:00

По словам инфекциониста Николая Малышева, в России снижение заболеваемости будет более плавным, нежели в Европе

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Врач-инфекционист Николай Малышев назвал главные отличия пандемии коронавируса в Европе и России. По его словам, в России как развитие, так и спад эпидемии происходит более плавно, нежели в европейских странах.

- Снижение заболеваемости будет более полого, чем, скажем, в западных странах, где пики, а потом резкий наступил кризис, резкое снижение, - заявил Малышев в эфире телеканала "Россия-24".

Он также отметил, что в России удалось избежать взрывного роста заболеваемости благодаря вовремя введенной самоизоляции.

Напомним, уже несколько дней подряд ежесуточный прирост заболевших в России держится на уровне 6000 человек. 29 апреля он составил 5 841. За сутки от коронавируса скончались 108 пациентов. Всего за время пандемии было зафиксировано 972 летальных случая. Полностью выздоровели после заражения 10 286 заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU