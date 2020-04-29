2020-04-29T17:49:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В России погибли более 70 заразившихся коронавирусом медиков

Множественные очаги инфекции находятся в медицинских учреждениях
Ксения АНУФРИЕВА
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Медики страны опубликовали фамилии своих коллег, которые погибли из-за пандемии. В нем более 70 фамилийМедики страны опубликовали фамилии своих коллег, которые погибли из-за пандемии. В нем более 70 фамилийФото: REUTERS
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На территории России от коронавирусной инфекции умерли уже 70 медицинских работников. Количество зараженных врачей продолжает расти с каждым днем, сообщил главный внештатный эпидемиолог российского министерства здравоохранения Николай Брико в ходе дистанционного собрания Отделения медицинских наук РАН 29 апреля.

- В стране сейчас зафиксировано множество очагов коронавируса, прежде всего – в медицинских организациях. Медики страны опубликовали фамилии своих коллег, которые погибли из-за пандемии. В нем более 70 фамилий, - рассказал Николай Брико.

Эпидемиолог Минздрава отметил, что Россия пока что не вышла на плато по заболеваемости COVID-19, однако прирост новых случаев инфицирования постепенно снижается. В начале пандемии, по данным специалиста, было примерно 27 процентов новых случаев заражения за сутки, сейчас этот показатель уменьшился до 5,9 процента.

- Мы видим тенденцию к тому, что данная ситуация в скором времени все-таки будет переломлена, - сообщил врач.

Напомним, с начала пандемии коронавирусом на территории России заболели уже почти сто тысяч человек. От заболевания в российских больницах скончались 972 пациента. Смогли полностью выздороветь и выписать из клиник 10 286 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

ИСТОЧНИК KP.RU

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