"Верните людям свободу!": Илон Маск призвал освободить Америку от карантина

29 Апр 2020 2020-04-29T21:31:18+03:00

Подписчики твиттера миллиардера считают, что он их разыгрывает

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Основатель корпораций Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал подряд сразу три твита с призывами освободить США и вернуть людям свободу и ввёл своих подписчиков в недоумение.

- Верните людям их свободу! - написал Маск и прикрепил к посту статью WSJ с заголовком "Сохраняет ли карантин жизни?".

Спустя час он опубликовал статью The Texas Tribune об возобновлении работы ресторанов и магазинов в штате Техас с 1 мая и написал: "Браво, Техас!"

- ОСВОБОДИТЕ АМЕРИКУ СЕЙЧАС ЖЕ,- стало пока последним твитом Илона Маска, опубликованным сегодня, 29 апреля.

В комментариях часть подписчиков соглашалась с Маском, но многие были удивлены, а некоторые посчитали это розыгрышем.

- Илон, я всерьёз восхищаюсь тобой, и ты делаешь прекрасные вещи с Tesla и SpaceX, но это попросту тупо и опасно, - написал один из них.

Подписчики спрашивали сарказм ли это и не взломал ли кто-то аккаунт создателя Tesla. Один из комментаторов предположил, что это сделал Дональд Трамп.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что с января 2020 года спецслужбы предупреждали президента США о надвигающейся угрозе из-за коронавируса, но тот отказывался принимать угрозу всерьёз. Президент не хотел формировать целевую группу Белого дома и прерывать авиасообщение с Европой, хотя его к этому призывал заместитель советника по национальной безопасности Мэтью Поттингер.

ИСТОЧНИК KP.RU