2020-04-30T00:54:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Россиянам с двойным гражданством разрешат покинуть страну

Однако выехать за границу до улучшения ситуации с коронавирусом в мире можно будет только один раз
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страныРоссиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страныФото: Иван ВИСЛОВ
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Россиянам с двойным гражданством или тем, у кого есть вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства. Однако, как уточняется в документе, до улучшения ситуации с коронавирусом в мире выехать за границу можно будет только один раз.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за пандемии COVID-19 в конце марта Россия ввела ограничения на въезд иностранцев и прекратила авиасообщение с другими странами, позже рейсы за рубеж были частично возобновлены для вывоза россиян из-за границы.

В среду, 29 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин на заседании совета по противодействию распространению коронавируса сообщил, что ограничения на въезд в Россию для иностранных граждан, срок которых истекает 30 апреля, продлеваются до улучшения эпидемиологической ситуации. Запрет на въезд не распространяется только на иностранных специалистов, приезжающих в нашу страну для обслуживания импортного оборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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