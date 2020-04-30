Россиянам с двойным гражданством разрешат покинуть страну

30 Апр 2020 2020-04-30T00:54:16+03:00

Однако выехать за границу до улучшения ситуации с коронавирусом в мире можно будет только один раз

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Россиянам с двойным гражданством или тем, у кого есть вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства. Однако, как уточняется в документе, до улучшения ситуации с коронавирусом в мире выехать за границу можно будет только один раз.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за пандемии COVID-19 в конце марта Россия ввела ограничения на въезд иностранцев и прекратила авиасообщение с другими странами, позже рейсы за рубеж были частично возобновлены для вывоза россиян из-за границы.

В среду, 29 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин на заседании совета по противодействию распространению коронавируса сообщил, что ограничения на въезд в Россию для иностранных граждан, срок которых истекает 30 апреля, продлеваются до улучшения эпидемиологической ситуации. Запрет на въезд не распространяется только на иностранных специалистов, приезжающих в нашу страну для обслуживания импортного оборудования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU