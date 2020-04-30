Россиянам с двойным гражданством разрешат покинуть страну
Россиянам с двойным гражданством или тем, у кого есть вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства. Однако, как уточняется в документе, до улучшения ситуации с коронавирусом в мире выехать за границу можно будет только один раз.
Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за пандемии COVID-19 в конце марта Россия ввела ограничения на въезд иностранцев и прекратила авиасообщение с другими странами, позже рейсы за рубеж были частично возобновлены для вывоза россиян из-за границы.
В среду, 29 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин на заседании совета по противодействию распространению коронавируса сообщил, что ограничения на въезд в Россию для иностранных граждан, срок которых истекает 30 апреля, продлеваются до улучшения эпидемиологической ситуации. Запрет на въезд не распространяется только на иностранных специалистов, приезжающих в нашу страну для обслуживания импортного оборудования.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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