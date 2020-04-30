Захарова: США пытаются стереть грань между видами ядерного оружия

30 Апр 2020 2020-04-30T02:05:32+03:00

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова считают, что Соединенные Штаты пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием. Об этом она заявила на брифинге в среду, 29 апреля, сообщив, что госдепартамент США на днях обнародовал на своем сайте материал, посвящённый созданию ядерных боезарядов малой мощности W76-2 и оснащению ими части американских баллистических ракет подводных лодок Trident 2.

ИСТОЧНИК KP.RU