В Турции пообещали не повышать цены на отдых после пандемии коронавируса

30 Апр 2020 2020-04-30T07:09:11+03:00

По словам главы федерации турецких отельеров, пусть никто даже не сомневается: в этом году повышения цен «точно не будет»

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Стоимость проживания в турецких отелях для отдыхающих после пандемии коронавируса не повысится, заявил глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

«Повышения цен из-за пандемии в этом году точно не будет, на этот счет пусть никто не сомневается. Все контракты на этот сезон мы заключили с турагентствами еще в прошлом году. И мы не можем задним числом повышать цены», - пояснил он.

По словам главы федерации турецких отельеров, даже если в этом году туристов совсем нет, или наоборот, гостиницы переполнены постояльцами, — «цены остаются теми, которые согласованы в контрактах».

«Более того, для привлечения клиентов некоторые отели даже могут пойти на дополнительные скидки и кампании, но это не будет означать падения цен в целом», - добавил Сурури Чорабатыр в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, чтобы остановить распространение коронавируса в Турции, власти страны ввели строгие ограничительные меры. В частности, гражданам моложе 20 лет и старше 65 вообще запрещено выходить из дома, остальные могут сходить в ближайшую аптеку за лекарствами или в магазин за продуктами.

На сегодняшний день в Турции зафиксировано 117,6 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались более трех тысяч человек, выздоровели свыше 44 тысяч больных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772454" frameborder="0"></iframe> В Турции из-за коронавируса ввели комендантский час.Супермаркеты осаждают толпы людей

ИСТОЧНИК KP.RU