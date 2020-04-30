2020-04-30T07:09:11+03:00
Коронавирус Covid-19

В Турции пообещали не повышать цены на отдых после пандемии коронавируса

По словам главы федерации турецких отельеров, пусть никто даже не сомневается: в этом году повышения цен «точно не будет»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Турецкие отели не будут повышать цены после пандемии коронавирусаТурецкие отели не будут повышать цены после пандемии коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Стоимость проживания в турецких отелях для отдыхающих после пандемии коронавируса не повысится, заявил глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

«Повышения цен из-за пандемии в этом году точно не будет, на этот счет пусть никто не сомневается. Все контракты на этот сезон мы заключили с турагентствами еще в прошлом году. И мы не можем задним числом повышать цены», - пояснил он.

По словам главы федерации турецких отельеров, даже если в этом году туристов совсем нет, или наоборот, гостиницы переполнены постояльцами, — «цены остаются теми, которые согласованы в контрактах».

«Более того, для привлечения клиентов некоторые отели даже могут пойти на дополнительные скидки и кампании, но это не будет означать падения цен в целом», - добавил Сурури Чорабатыр в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, чтобы остановить распространение коронавируса в Турции, власти страны ввели строгие ограничительные меры. В частности, гражданам моложе 20 лет и старше 65 вообще запрещено выходить из дома, остальные могут сходить в ближайшую аптеку за лекарствами или в магазин за продуктами.

На сегодняшний день в Турции зафиксировано 117,6 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались более трех тысяч человек, выздоровели свыше 44 тысяч больных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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