Названы самые опасные сопутствующие заболевания при коронавирусе

30 Апр 2020 2020-04-30T07:27:36+03:00

У 50 процентов пациентов с осложнениями на фоне коронавируса было одно или несколько хронических заболеваний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые проанализировали случаи попадания пациентов в реанимацию при COVID-19

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Ученые составили список наиболее опасных сопустствующих заболеваний при коронавирусе.

В организации ISARIC проанализировали случаи попадания пациентов в реанимацию, на аппарат ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Оказалось, что у 50 процентов заразившихся, имеющих осложнения, одно или несколько хронических заболеваний.

Чаще других осложнения возникают у людей с деменцией - таких случаев 39 процентов от общего числа.

В группе особого риска также люди с ожирением. У таких пациентов риск летального исхода при заражении коронавирусом на 37 процентов выше.

Часто в реанимацию попадают зараженные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, риск летального исхода для них 31 процент.

- Почти пятая часть пациентов (19 процентов) страдает диабетом, столько же - заболеваниями легких, 15 процентов - заболеваниями почек, а 14 процентов - астмой,- приводит результаты исследования Daily Mail.

Риски возникновения осложнений есть и для курильщиков - в 10 процентов тяжелых случаев пациенты имели зависимость.

ИСТОЧНИК KP.RU