2020-04-30T10:46:49+03:00
Общество

Парковка в Москве на майских праздниках 2020 будет бесплатной

На майских праздниках 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая 2020 платить в Москве не придется том числе и на парковках с повышенным тарифом 380 рублей в час
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Комментарии: comments1
Бесплатно парковаться в Москве можно будет 1 и 2, 4 и 5, 9 и 11 мая.Бесплатно парковаться в Москве можно будет 1 и 2, 4 и 5, 9 и 11 мая.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

На майских праздниках 2020 в Москве отменили плату за парковку. Машину разрешат поставить на любой улице без оплаты.

- Бесплатно парковаться можно будет 1 и 2, 4 и 5, 9 и 11 мая. Оставить машину без оплаты парковочного места можно будет на любой улице, входящей в платную зону, в том числе и на парковках с повышенным тарифом 380 рублей в час, - рассказали в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Стоит напомнить, что 6, 7, 8 - это не праздничные дни, однако по указу Владимира Путина в этом году в связи с пандемией их сделали нерабочими. Парковка в эти дни будет тарифицироваться, как и сейчас. А как будет в воскресные дни 3 и 10 мая?

- Можно будет бесплатно оставить автомобиль на всех уличных парковках, кроме тех, которые входят в зону повышенного тарифа. Плоскостные парковки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме по действующим тарифам, - сказали в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Стоит напомнить, что в Москве в связи с коронавирусной инфекцией продлен режим ограничений до 11 мая. Всем жителям в связи с режимом повышенной готовности, нужно оставаться дома. Для срочных поездок на личном автомобиле в город или за его пределы, следует оформить цифровой пропуск на сайте nedoma.mos.ru, при этом указать в заявке государственный номер машины.

КСТАТИ

Как вести себя в майские праздники, чтобы не заразиться коронавирусом: рекомендации Роспотребнадзора

Эпидемиологи дали советы для защиты от опасной инфекции и клещей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Харькове задержали обнаженную невменяемую женщину с отрезанной головой ребенка в пакете
Нарколог объяснил основную опасность алкоголя в самоизоляции
Только 5,5% россиян планируют поменять локацию на майские праздники
В России провели более 3,4 миллиона тестов на коронавирус
Умер индийский актер Риши Капур: Звезда фильма "Бобби" долго лечился от рака
Парковка в Москве на майских праздниках 2020 будет бесплатной
В России 101 человек умер от коронавируса за сутки
Число зараженных коронавирусом в России превысило 100 тысяч человек
Эксперт посоветовал добиваться возврата денег за отмененные рейсы
В берлинском музее мадам Тюссо на Трампа и Меркель надели маски
В Подмосковье еще 41 человек выздоровел после коронавируса
Курс рубля на 30 апреля 2020 года: доллар вырос до 72,84 рубля, евро достиг 79,33 рубля
Ограничения на въезд в Россию иностранцев продлили на неопределенный срок
В Госдуме предлагают сделать нулевой ставку НДС на детские товары
История с характером: в Самаре футбол появился в годы Великой Отечественной войны
На фасаде московской гостиницы появилась фраза "спасибо врачам"
Россияне рассказали, что сделают в первую очередь после окончания самоизоляции
В Нью-Йорке обнаружили грузовики с сотней трупов
В США задержали россиянку за покушение на убийство подруги
Китайские ученые обнаружили, что коронавирус может остаться в легких навсегда
Помпео пригрозил Китаю из-за коронавируса и пообещал, что "весь мир узнает о случившемся"
В России с подозрением на коронавирус уже больше 208 тысяч человек
Россияне назвали справедливую зарплату в условиях кризиса
Психолог реалити-шоу рассказала о положительном влиянии коронавируса на отношения людей
Онищенко оценил безопасность поездок на дачи в период пандемии
Россияне назвали главные проблемы современных педагогов