Парковка в Москве на майских праздниках 2020 будет бесплатной

30 Апр 2020 2020-04-30T10:46:49+03:00

Бесплатно парковаться в Москве можно будет 1 и 2, 4 и 5, 9 и 11 мая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На майских праздниках 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая 2020 платить в Москве не придется том числе и на парковках с повышенным тарифом 380 рублей в час

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На майских праздниках 2020 в Москве отменили плату за парковку. Машину разрешат поставить на любой улице без оплаты.

- Бесплатно парковаться можно будет 1 и 2, 4 и 5, 9 и 11 мая. Оставить машину без оплаты парковочного места можно будет на любой улице, входящей в платную зону, в том числе и на парковках с повышенным тарифом 380 рублей в час, - рассказали в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Стоит напомнить, что 6, 7, 8 - это не праздничные дни, однако по указу Владимира Путина в этом году в связи с пандемией их сделали нерабочими. Парковка в эти дни будет тарифицироваться, как и сейчас. А как будет в воскресные дни 3 и 10 мая?

- Можно будет бесплатно оставить автомобиль на всех уличных парковках, кроме тех, которые входят в зону повышенного тарифа. Плоскостные парковки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме по действующим тарифам, - сказали в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Стоит напомнить, что в Москве в связи с коронавирусной инфекцией продлен режим ограничений до 11 мая. Всем жителям в связи с режимом повышенной готовности, нужно оставаться дома. Для срочных поездок на личном автомобиле в город или за его пределы, следует оформить цифровой пропуск на сайте nedoma.mos.ru, при этом указать в заявке государственный номер машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU