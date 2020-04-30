Всплеск COVID-19 может произойти к июню при нарушении самоизоляции на майские праздники

30 Апр 2020 2020-04-30T14:35:33+03:00

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При массовом нарушении самоизоляции на майские праздники в Москве может быть новый всплеск коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава столичного Роспотребнадзора Елена Андреева.

- Все прекрасно понимают, что после нарушения режима самоизоляции в мае мы будем видеть рост заболеваемости коронавирусом как раз где-то к 1 июня. Именно к этому времени город собирался возвращаться к нормальной жизни, но при массовом нарушении карантина – это будет невозможно. Для того, чтобы мы быстрее вернулись к тому, к чему мы все привыкли, для этого надо потерпеть. Потому вот эти две недели будут для нас очень важными. Мы так и рассчитывали, что май должен быть пиковым, и дальше мы должны уходить на спад, и дальше должны поэтапно снимать все ограничения, - сообщила она в интервью телевизионному каналу "Москва 24".

Елена Андреева также рассказала о постепенном приросте количества зараженных инфекцией в российской столице, который в настоящее время составляет примерно 5-6 процентов в сутки. Специалисты считают, что динамика пока что плавна, нереальных пиков с резким увеличением инфицированных не наблюдается. По словам начальника московского управления Роспотребнадзора, этого удалось достичь благодаря своевременным ограничительным мерам, режиме изоляции и контроля за перемещениями больных.

- Мы боимся, что будет новый всплеск заболеваемости, и ни о каком снятии изоляции речи не пойдет, если люди выйдут на улицы общаться, наскучавшись, насидевшись, - подчеркнула Андреева.

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ИСТОЧНИК KP.RU