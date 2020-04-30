«Болезнь прогрессирует»: Проценко сообщил, что в больницу в Коммунарке поступает больше молодых пациентов

30 Апр 2020 2020-04-30T15:48:06+03:00

Проценко сообщил, что в больницу в Коммунарке поступает больше молодых пациентов Фото: REUTERS

Главврач медучреждения призвал отложить планы на майские праздники и не собираться с друзьями и родственниками

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В больницу в Коммунарке поступает все больше молодых пациентов, в том числе и в реанимации. Об этом сообщил главврач медучреждения Денис Проценко и попросил молодых людей задуматься о своем здоровье.

«Молодые стали болеть больше, поэтому для них еще опаснее собираться большими группами – все эти шашлыки, компании», - передает РИА Новости слова специалиста.

Проценко обратил внимание на то, что болезнь «прогрессирует» и призвал всех «серьезно отнестись к ситуации, отложить планы на майские и не собираться с друзьями и родственниками».

Напомним, ранее Проценко выступил за продление ограничительных мер для борьбы с пандемией коронавируса. Он опубликовал статистику, где он проанализировал 52 смертельных исходов. Специалист сообщил, что основной причиной смерти заражённых коронавирусом становится воспалительное поражение лёгких. 49% погибших старше 70 лет. 22% - люди в возрасте 61-70 лет, а 16% жертв вируса погибли в возрасте 51-60 лет. В диапазоне 36-50 лет было 14% погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU