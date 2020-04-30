30 Апр 2020 2020-04-30T10:58:11+03:00

С начала пандемии медики осмотрели более пяти миллионов россиян

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Все цены гигиены и эпидемиологии в регионах России обеспечены тестами для диагностики коронавирусной инфекции, разработанными «Вектором». На сегодняшний день на территории страны врачи провели более 3,4 миллиона тестов на COVID-19. Как сообщает Роспотребнадзор, проверяют, в том числе, и людей, прибывших их других стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

- Специалисты продолжают оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех регионах России для полной оценки ситуации по заболеваемости коронавирусом, гриппом и другими острыми инфекционными заболеваниями. Превышения среднемноголетних показателей по вирусам, не считая COVID-19, пока что не отмечено, - сообщили в ведомстве.

С начала пандемии врачи осмотрели уже более 5,2 миллиона человек. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. За всеми россиянами, которые приезжают из-за границы тщательно наблюдают медики. В целом под наблюдением сейчас находится 208 236 человек.

Тем временем, число инфицированных в России уже превысило 100 тысяч человек. Только за минувшие сутки в стране от коронавируса скончался 101 пациент и выявили еще 7099 случаев заражения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770178" frameborder="0"></iframe> Россияне показали, как медики берут анализы на коронавирус после возвращения из-за гараницы.

ИСТОЧНИК KP.RU