Проценко: более 20 сотрудников больницы в Коммунарке заболели коронавирусом

30 Апр 2020 2020-04-30T17:56:46+03:00

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С момента начала пандемии более 20 сотрудников больницы в Коммунарке заболели коронавирусом. Об этом сообщил главврач медучреждения Проценко.

Он также заявил, что на данный момент в больнице состоит на лечении 540 пациентов, из них 337 с диагнозом COVID-19

ИСТОЧНИК KP.RU