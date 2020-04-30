Проценко: более 20 сотрудников больницы в Коммунарке заболели коронавирусом
В медучреждение находится 337 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19
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С момента начала пандемии более 20 сотрудников больницы в Коммунарке заболели коронавирусом. Об этом сообщил главврач медучреждения Проценко.
Он также заявил, что на данный момент в больнице состоит на лечении 540 пациентов, из них 337 с диагнозом COVID-19
ИСТОЧНИК KP.RU
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