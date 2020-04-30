Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

30 Апр 2020 2020-04-30T20:39:41+03:00

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Президент России Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления российскому премьер-министру Михаилу Мишустина, который ранее сообщил, что он заболел коронавирусом. При этом российский лидер отметил, что это «может произойти с каждым».

«Здесь, конечно, нет ничего удивительного, но хочу вам сказать, что надеюсь, вы будете оставаться в такой же хорошей рабочей форме и будете принимать самое активное участие в выработке тех решений, о которых мы говорили, в том числе на совещании сегодня», - сказал глава государства

Российский лидер также попросил премьера позвонить ему из больницы.

Как писал сайт kp.ru о болезни главы кабмина стало известно сегодня, 30 апреля. Мишустин заявил, что будет соблюдать самоизоляции, но заверил, что правительство продолжит активную работу, а сам он будет оставаться на связи. Он также призвал россиян оставаться дома и строго соблюдать все необходимые ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU