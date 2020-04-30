Более 170 работников предприятий Роскосмоса заразились коронавирусом
Коронавирусной инфекцией в ракетно-космической отрасли России заразились уже 173 сотрудника, шестеро из них стали жертвами инфекции, а 16 уже выздоровели. Об этом рассказал Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
«Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV) на 20:00 30.04.2020. Всего заболевших - 173, выздоровевших - 16, умерших - 6», - написал гендиректор Роскосмоса на своей странице в Twitter.
Ранее он сообщил, что на предприятиях «Роскосмоса» работают более 200 тысяч человек.
Напомним, в эфире Радио «Комсомольская правда» Рогозин подтвердил, что коронавирусом болен генконструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин
Глава Роскосмоса также сообщил, что в корпорации предпринимаются все возможные меры по нераспространению новой коронавирусной инфекции среди работников, а также все строго следует рекомендациям врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU