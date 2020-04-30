Более 170 работников предприятий Роскосмоса заразились коронавирусом

30 Апр 2020 2020-04-30T22:40:11+03:00

Рогозин сообщил, что от коронавирусной инфекции умерло шесть сотрудников

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Коронавирусной инфекцией в ракетно-космической отрасли России заразились уже 173 сотрудника, шестеро из них стали жертвами инфекции, а 16 уже выздоровели. Об этом рассказал Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

«Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV) на 20:00 30.04.2020. Всего заболевших - 173, выздоровевших - 16, умерших - 6», - написал гендиректор Роскосмоса на своей странице в Twitter.

Ранее он сообщил, что на предприятиях «Роскосмоса» работают более 200 тысяч человек.

Напомним, в эфире Радио «Комсомольская правда» Рогозин подтвердил, что коронавирусом болен генконструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин

Глава Роскосмоса также сообщил, что в корпорации предпринимаются все возможные меры по нераспространению новой коронавирусной инфекции среди работников, а также все строго следует рекомендациям врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU